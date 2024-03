Arrestato il pusher del parco Olimpia. Aveva 56 dosi di eroina, coca e crack

I parchi pubblici si confermano luoghi di ritrovo per la compravendita di droga. La riprova viene da quanto accaduto venerdì alle 14, quando i carabinieri hanno notato un giovane seduto su una panchina del parco ‘Olimpia’ in via Melato: alla loro vista, ha imbracciato il monopattino e ha cercato di allontanarsi gettando a terra un involucro di cellophane con dentro diverse dosi di droga già confezionate. I militari hanno condotto il giovane in caserma e lo stupefacente è stato sottoposto al narcotest. Risultato: cocaina del peso di 16 grammi, suddivisa in 36 porzioni; crack per 10 grammi, spartito in 10 ed eroina per 6 grammi, in dieci pezzi: in tutto, dunque, 56 dosi. Dalla perquisizione a casa non sono invece emersi ulteriori quantitativi. Per un 36enne nigeriano, Famous Agogo, domiciliato in città, sono scattate le manette per l’ipotesi di detenzione di droga ai fini di spaccio. Ha precedenti specifici: era già stato arrestato nel settembre 2022, allora richiedente asilo, e condannato a 6 mesi per lo stesso reato. I carabinieri lo videro in viale IV Novembre in sella a una bici elettrica. Stesso copione: lui gettò a terra un involucro con cocaina, e in bocca teneva almeno altre 4-5 dosi; al controllo reagì mordendo la mano di un militare. Intanto l’attenzione investigativa dei carabinieri sui parchi pubblici si è rialzata: nel comando di corso Cairoli si nutre il sospetto che le aree verdi siano frequentate da pusher, come avviene dagli anni ’90 ai tempi delle guerre tra bande rivali per contendersi il mercato illecito.

Il giovane è comparso ieri davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima. Ha reso dichiarazioni spontanee, negando di aver gettato l’involucro e dicendo di non sapere di chi fosse. Il pm ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano. L’avvocato difensore Gisella Mesoraca ha sostenuto che non vi sono certezze, poiché la bustina non è stata trovata addosso al 36enne ma raccolta da terra – i carabinieri dicono però di aver visto il lancio – e sulla panchina in quel momento era seduto anche un amico, che potrebbe aver lanciato l’involucro. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana in attesa della prosecuzione della direttissima rinviata a fine mese.

al.cod.