Arrestato il taxi-driver della cocaina

Un albanese di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: il giovane riforniva i suoi clienti spostandosi in auto. Il ‘taxi driver’ della coca è finito nei guai venerdì sera a Chiozza. I carabinieri della tenenza di Scandiano hanno fermato il ragazzo, trovato con una decina di dosi di cocaina. I militari sono intervenuti dopo due incontri sospetti avvenuti sempre nella medesima serata.

Il 25enne, residente a Cadelbosco Sopra ma di fatto senza fissa dimora, programmava gli appuntamenti grazie a whatsapp con i clienti che lo aspettavano spesso a casa oppure in zone isolate dell’area del comprensorio ceramico a bordo strada. L’albanese arrivava poi con l’auto per un incontro fugace per lo scambio droga e soldi.

Venerdì, verso le 20.30, una pattuglia in borghese dei militari dell’Arma ha notato il 25enne alla guida dell’auto impegnato a compiere delle brevi soste in una strada isolata della frazione di Chiozza.

L’uomo per due volte è sceso dalla macchina per incontrarsi con due persone che si sono successivamente allontanati dopo brevi scambi. Fondamentale dunque l’intervento dei carabinieri che hanno interrotto l’attività illecita. Hanno infatti prontamente raggiunto il 25enne che, all’arrivo dei carabinieri, ha gettato un involucro, recuperato dai militari, con una decina di dosi di cocaina.

Sono quindi scattati ulteriori controlli per gli accertamenti e le verifiche del caso. E’ stata eseguita una perquisizione personale estesa all’automobile utilizzata dall’albanese. Nella macchina sono stati trovati circa 300 euro in contanti e anche tre smartphone. Negativo l’esito della perquisizione nell’abitazione di residenza del ragazzo. Nel frattempo uno dei tre smartphone ha continuato a squillare ripetutamente.

E’ stato così possibile identificare e convocare in caserma tre persone che avevano precedentemente chiamato il 25enne. Le tre persone hanno poi riferito in caserma che i contatti con l’albanese erano richiesti per organizzare l’acquisto di cocaina come già successo pure nel recente passato rivolgendosi sempre al giovane arrestato venerdì sera. E’ in seguito emerso che l’uomo consegnava a domicilio lo stupefacente richiesto dai suoi clienti.

Matteo Barca