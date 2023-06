Arrestato il vicino minaccioso Ma ora starà ai domiciliari

E’ stato arrestato il 39enne Davide Rovesti, abitante a Gualtieri: ma non per gli episodi di venerdì scorso, culminati con l’apertura di bombole di gas nella cantina del condominio in cui abita, in via don Minzoni, con il rischio di una drammatica esplosione, per fortuna scongiurata dall’allarme dei residenti e dall’intervento dei vigili del fuoco. L’arresto è stato ordinato in seguito alla definizione di una condanna a sei mesi di reclusione per una truffa online che risale al 2011, con la sentenza diventata definitiva nel 2018 e poi sospesa dalla richiesta di affidamento in prova del condannato ai servizi sociali. Richiesta ora respinta, portando all’ordinanza di carcerazione dell’autorità giudiziaria.

Ma l’arresto, in questo caso, non prevede il trasferimento in cella in quanto al 39enne sono stati concessi i domiciliari. Dunque, l’uomo dovrà scontare i sei mesi di reclusione nella sua abitazione, proprio il luogo da cui i residenti nel quartiere – ancora scossi da quanto accaduto venerdì sera – avrebbero preferito che il 39enne fosse allontanato, per ridare serenità all’intera zona. La truffa relativa alla condanna definitiva risale a dodici anni fa, quando era stato proposto in vendita materiale elettronico al prezzo di 249 euro. Il 39enne si era fatto pagare, ma poi non aveva inviato i prodotti promessi. La vittima, residente in Friuli, aveva denunciato l’accaduto. Ora sono scattati gli arresti (domiciliari). Ma si valutando pure l’episodio di venerdì sera, per procedere con eventuali provvedimenti cautelari, se previsti dalla legge.

Antonio Lecci