Arrestato in stazione. Ruba da un alimentari e punta una bottiglia rotta al collo del proprietario

Dopo aver sottratto due sacchi di patate da un negozio di alimentari nei pressi della stazione storica di Reggio Emilia, è scappato. Il commerciante lo ha raggiunto, ma il giovane, un 23enne marocchino senza fissa dimora, ha afferrato una bottiglia rotta e l’ha puntata al collo del negoziante, per poi ferirlo a un braccio.

In quel momento è intervenuto l’addetto alla sicurezza della stazione, che "ha evitato ulteriori conseguenze e permesso ai Carabinieri della Sezione Radiomobile, chiamati dallo stesso addetto, di fermare il 23enne", poi arrestato per rapina impropria aggravata e lesioni personali.

L’episodio, spiegano i militari reggiani, è avvenuto intorno alle 19.30 di ieri in piazzale Marconi, davanti alla stazione storica della città. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato il personale del 118 che stava medicando il titolare del minimarket, un cittadino del Bangladesh, per la ferita al braccio, e hanno "preso in consegna il giovane marocchino, che era stato fermato dall’addetto alla sicurezza" si legge in una nota diramata ieri dall’Arma di Reggio.

Ricostruendo i fatti, i militari hanno accertato che poco prima il 23enne aveva presumibilmente rubato due sacchi di patate dal minimarket ed era stato sorpreso dal titolare, che dopo averlo inseguito lo aveva raggiunto poco lontano, chiedendo la restituzione della merce.

A quel punto il giovane avrebbe invitato il commerciante a raggiungerlo nei pressi del tunnel che collega piazzale Marconi a piazzale Europa.

Lì sarebbe avvenuto l’agguato a danno del negoziante: il giovane avrebbe infatti afferrato una bottiglia rotta, puntandola al collo del commerciante per poi ferirlo a un braccio. L’azione violente è stata per fortuna poi bloccata dall’addetto alla sicurezza, che nel frattempo aveva allertato il 118 e i carabinieri.

Il 23enne è stato quindi portato in caserma dove, acquisiti a suo carico elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di rapina impropria aggravata e lesioni personali, veniva arrestato e ristretto a disposizione della Procura reggiana.