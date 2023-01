Arrestato l’ex consigliere Carmine De Lucia

di Alessandra Codeluppi Loculi di un cimitero venduti ai cittadini a un prezzo gonfiato, facendo la cresta e ricorrendo, per ‘convincerli’, alla forza intimidatoria che promana dalla mafia. Atti di corruzione finalizzati ad agevolare il clan di camorra Massaro, che opera in provincia di Caserta. È l’ipotesi di reato formulata per Carmine De Lucia, 54enne originario della città campana, ma residente da molto tempo a Reggio, dov’è stato consigliere comunale. Il suo trascorso incarico pubblico non ha legami di sorta con l’inchiesta in corso: i fatti a lui addebitati, avvenuti nel Casertano, risalgono al maggio 2020, sei anni dopo la fine del suo mandato in Sala del Tricolore. De Lucia è stato arrestato ieri mattina alle 6 nella sua casa in città dalla guardia di finanza reggiana, delegata dalla Dda di Napoli, che ha coordinato gli accertamenti delle Fiamme gialle di Caserta e Marcianise. Il gip partenopeo ha emesso per lui e altri cinque una misura di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri a mezzogiorno per De Lucia, che è stato accompagnato alla Pulce. I reati formulati a vario titolo nell’indagine sono di estorsione e corruzione, aggravate dal metodo mafioso, per gestire l’assegnazione e la vendita di cappelle e loculi nel...