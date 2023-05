Arrestato per essersi intascato una mazzetta: il gip revoca i domiciliari a Cosimo Cifarelli

È stata alleggerita la misura cautelare emessa a carico di Cosimo Cifarelli (foto), luogotenente della Finanza: il militare 58enne è indagato per i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. A fine 2022 era stato sottoposto dal gip Luca Ramponi ai domiciliari, di recente tramutati nell’obbligo di firma, in accoglimento della richiesta presentata dall’avvocato difensore Mattia Fontanesi. Per lui era scattato l’arresto in flagranza, per mano dei suoi colleghi delle Fiamme gialle, che lo hanno sorpreso mentre riceveva duemila euro da un imprenditore. Secondo l’ipotesi investigativa, il finanziere avrebbe promesso protezione da controlli incrociati e verifiche da parte del fisco.