Arrestato per spaccio a 22 anni

I cittadini avevano segnalato più volte il via-vai sospetto da e per il suo appartamento, così la Municipale è intervenuta nella zona nord-est della città, arrestando un ventiduenne per possesso illegale di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Gli agenti del nucleo Anti-degrado, in borghese, sono interveniti nel pomeriggio di martedì 3 ottobre presso l’abitazione del giovane. Durante la perquisizione della casa, è stato trovato quasi un chilo di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, oltre ad un ingente quantitativo di denaro e di materiale necessario al confezionamento e alla vendita delle dosi (foto). Per il giovane si sono aperte le porte del carcere in attesa dell’udienza di convalida.