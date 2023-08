Arrestato per spaccio di droga Il giudice dispone l’obbligo di firma

Il giudice Silvia Guareschi ha disposto l’obbligo di firma quotidiano per un 25enne nigeriano che è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio.

Il provvedimento è stato eseguito durante un’attività svolta in via Adua, nell’ambito della quale per altri quattro giovani, tra i 25 e i 33 anni, è scattata, invece, la denuncia. Sono stati sequestrati mezzo etto di marijuana, suddivisa in 43 confezioni, e 18 dosi di cocaina del peso totale di 7 grammi.

Intorno a mezzogiorno del 27 luglio, i cinque giovani erano seduti sugli scalini di un condominio: alla vista dei carabinieri, hanno iniziato a fuggire.

Il 25enne finito in manette aveva con se’ 765 euro e della droga, parte della quale - diciotto palline di cocaina - nascosta sotto la sella della bici che aveva vicino, parcheggiata accanto allo stabile.

Il giovane, assistito dall’avvocato Laura Ferraboschi (foto), si è avvalso della facoltà di non rispondere. Durante i controlli i carabinieri avevano sentito un forte odore di marijuana provenire dal condominio e poi avevano trovato, vicino al portone d’ingresso, un involucro con 31 dosi.

Uno dei giovani aveva con se’ 800 euro, due cellulari e un’agenda che riportava cifre ritenute legate alla compravendita.

Sotto un’auto di fronte al palazzo c’era inoltre una busta con dodici dosi della stessa sostanza.

