Arrestato un 35enne ricercato per droga e già condannato

Doppio intervento della polizia. Alle 3 di mercoledì una Volante ha fermato un 35enne residente a Reggio a bordo di un’auto in via Saragat; dai controlli è risultato a suo carico un ordine di cattura che annullava l’affidamento in prova ai servizi sociali disposto dal tribunale di sorveglianza di Perugia in alternativa a una pena per droga. È stato arrestato e portato in carcere. A mezzanotte di ieri invece, è stata ritrovata una Hyundai bianca in via Che Guevara – coi fari accesi, con nessuno a bordo – rubata due giorni prima in via Togliatti. Indaga la Mobile.