Arrestato un latitante ‘Gangster’ di El Salvador bloccato in autostrada. Rischia 45 anni di carcere

Era ricercato in tutto il mondo e ritenuto un pericoloso latitante per gravi reati di criminalità organizzata e associazione a delinquere commessi a El Salvador, nel suo Paese, dove rischia 45 anni di carcere. Un 30enne salvadoregno, è stato arrestato a Reggio dalla polizia stradale che lo ha fermato nei pressi di Campegine, fuori dal casello sull’autostrada A1, ad un normale posto di blocco.

L’uomo era alla guida di un autocarro e durante le operazioni di controllo, ha mantenuto un atteggiamento calmo senza opporre resistenza e apparentemente indifferente anche quando gli agenti della Polstrada gli hanno comunicato le imputazioni a lui contestate dopo quanto emerso dalla comparazione dei documenti in database. Su di lui pendeva infatti un mandato di cattura internazionale emesso dall’Interpol. Per lui sono scattate le manette. L’uomo ora si trova ristretto nella casa circondariale ‘La Pulce’ di Reggio dove rimarrà in custodia fino al completamento delle procedure di estradizione previste dalla legge secondo i patti bilaterali col Paese centroamericano.

El Salvador infatti ha aumentato da nove a 45 anni la pena detentiva massima per i membri delle cosiddette ‘maras’, le gang criminali composte di giovani e dedite a violenze e omicidi, vere e proprie piaghe del Paese che ha spinto il Governo addirittura a dichiarare qualche anno fa lo Stato d’Emergenza. I numeri sono raccapriccianti, arrivando a contare ance un centinaio di morti in una sola settimana proprio a causa degli scontri tra bande rivali. "Entrare in una banda ha solo due conseguenze possibili: la prigione o la morte", aveva detto qualche tempo fa in un video choc diffuso alla nazione, il presidente Nayib Bukele, appellandosi direttamente ai genitori perché mantengano i propri figli fuori dal mondo della criminalità.

Il video postati dal presidente su Twitter mostravano anche le difficili condizioni di detenzione dei membri catturati, per scoraggiare la delinquenza giovanile. Dai filmati si vedono celle estremamente affollate, detenuti che dormono per terra e patiscono la fame, mentre le voci di alcuni di loro raccontano la scarsità dei pasti ricevuti (qualche pezzo di formaggio e di frittata per tutta la giornata) e la mancanza di servizi igienici.