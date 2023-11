Arriva a Puianello la festa d’autunno

Festa d’Autunno domenica a Puianello insieme alla Proloco e ai commercianti. I negozi della frazione saranno aperti, e ad essi si unirà la proposta del mercato tradizionale e di quello dei prodotti agroalimentari tipici. Il programma inoltre prevede l’allestimento di vari punti ristoro, giochi per bambini, uno spazio dedicato alla cottura dei ciccioli, lo stand con caldarroste e vin brulé, oltre al ristorante con gnocco fritto e polenta della Proloco. Un’occasione per passeggiare all’aria aperta, fare shopping e godersi l’atmosfera unica della zona collinare in autunno.