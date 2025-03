Arriva anche a Montecchio la tassa di soggiorno

La giunta Torelli ha deciso che nel comune capodistretto della Val d’Enza verrà introdotta la tassa di soggiorno: Montecchio non è Venezia o Firenze, tuttavia - accanto ai romantici che vogliono trascorrere una notte all’ombra del Castello - sono presenti flussi turistici di nicchia legati alla presenza di molte aziende importanti. Si prevede di incamerare per il primo anno circa 10mila euro. È in fase di stesura il relativo regolamento: non appena sarà ultimato, passerà all’approvazione e la tassa verrà subito resa operativa.

È stato annunciato lunedì sera, nel corso del consiglio comunale, che ha avuto al centro una importante variazione di bilancio e che si è concluso con l’analisi della situazione relativa al turista montecchiese Fabio Boniburini, ricoverato a Manila. La variazione è principalmente basata su un "conto della serva" minuzioso su tante piccole economie derivanti da una gestione corrente attenta attuata dall’amministrazione comunale e da entrate legate a nuovi servizi.

Positivo in particolare il bilancio della nuova Farmacia comunale "L’Olmo" di via Fratelli Cervi, inaugurata il primo dicembre 2023. L’assessore al bilancio Stefano Ferri ha spiegato che, sulla base di un monitoraggio effettuato per le vie brevi, sta emergendo un buon andamento per l’esercizio 2024 e ciò ha reso disponibili circa 9mila 500 euro. Le risorse recuperate, tra l’altro, sono state destinate all’incremento degli stanziamenti per attività ed eventi sportivi e rivolti ai giovani per euro 19mila euro; nella cifra si conteggia anche una importante sponsorizzazione da 5mila euro.

Il controllo quotidiano delle spese ha consentito di recuperare altri 9mila 500 euro relativi ad una dipendente in aspettativa (e che lavora in un altro ente). Ulteriori economie sono state fatte con la ridefinizione di alcune attività e dell’orario del front-office, fermo restando che l’attuale programmazione oraria è garantita almeno fino al mese di luglio.

Risparmi inaspettati di 10mila euro si sono ottenuti anche grazie cambiamenti climatici: non sono stati spesi i denari accantonati per la spalatura neve sulle strade, pure essendo garantita in caso di emergenza. Nel corso del consiglio il vicesindaco Bruno Aleotti che ha illustrato la convenzione per la costituzione di un Ufficio intercomunale tra Comuni dell’Unione Val d’Enza per redigere il Pug, Piano urbanistico generale.