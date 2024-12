Arriva il ’25: mi raccomando, Tîn Bôta

Il successo della prima edizione del calendario strappa pensieri Tîn Bôta ha indotto il gruppo di amici di Léngua Mêdra a proseguire la loro ricerca sui modi dire del dialetto reggiano.

Questo lavoro si è concretizzato nella nuova edizione dell’annuario, Tîn Bôta 2025, completamente rinnovato nei contenuti, in cui si è data la preferenza alle espressioni idiomatiche - oltre che ai proverbi tradizionali - poiché ancora vive e ricche di significati. Le 365 pagine illustrate riportano frasi in ‘reggiano’, con traduzione italiana e spiegazione del significato d’utilizzo. Dicono gli amici di Léngua Mêdra: "Fin dalla fine dell’Ottocento si pensava che i dialetti sarebbero scomparsi, invece ciò non si è avverato: in molti amano ancora sentire, parlare e leggere la loro lingua madre. Anche nella nostra provincia reggiana è opportuno frequentare e salvare le fonti di questo sapere se non si vuole che vada disperso. I dialetti stanno tornando al cinema, nelle serie televisive, nella canzone d’autore, nel teatro, nella pubblicità e in altri contesti".

Già richiestissimo, Tîn Bôta 2025, con supporto in legno naturale, è reperibile alla Libreria del Teatro,Libreria Bizzocchi, all’Uver, all’edicola di Puianello e al punto libri nel centro commerciale Pianella di Cavriago. In rete è acquisibile cliccando Amazon Tin Bota.

l.m.f.