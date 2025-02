Arriva il Carnevale. Il 16 febbraio in piazza si scatena la festa

Domenica 16 febbraio, in piazza della Costituzione a Casalgrande, sarà il momento del Carnevale. Un evento organizzato grazie alla collaborazione tra Comune e Pro Loco con tanti giochi e iniziative per i bambini, ottimo cibo, buona musica, sfilata delle maschere. I commercianti e ambulanti daranno vita al mercato di qualità, presente per tutto il giorno, grazie a Com.Re. Si inizia dalle 10.30 con Gonfiabilandia, musica e triciclo grillo, trucca bimbi e giochi di bolle con Bricciola, trampolieri e giocolieri per le strade del paese. Dalle 14 ancora trucca bimbi e giochi di bolle. Alle 14.30 la sfilata delle maschere accompagnate dalla Banda Bassotte e Disney Family. Alle 15 è previsto il saluto delle istituzioni, mentre alle 15.10 inizierà l’esibizione dei danzatori dello Sri Lanka e alle 15.15 lo spettacolo con il mago Andrei. Alle 16.30 si terrà il flash mob in maschera realizzato dal comitato genitori dell’istituto comprensivo di Casalgrande e la scuola Santa Dorotea. Non mancheranno frappe e gnocco fritto preparati dai volontari di Ema presenti con il loro stand per tutta la giornata.

m. b.