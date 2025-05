Arriva il Giro d’Italia: ecco come cambiano viabilità e servizi

Giovedì si è tenuto un incontro tra la polizia locale della Val d’Enza e il Comune di Montecchio sul passaggio del Giro d’Italia il 22 maggio prossimo, che di fatto per alcune ore dividerà completamente in due la cittadina. Il vicesindaco Bruno Aleotti ha espresso una grande gratitudine ai volontari che hanno aderito alla richiesta di aiuto: in pochi giorni oltre 50 persone hanno dato la disponibilità permettendo di garantire sin percorso in sicurezza.

Le strade saranno chiuse dalle ore 13 alle 16,30; il passaggio del Giro amatoriale Bike-E è previsto alle 13,15-13,45; il passaggio della Corsa principale tra le 15,45 e le 16,15. Come precisato dal comandante Davide Grazioli nell’arco di tempo 13-16,30 (fino al passaggio della vettura di fine corsa) le strade resteranno completamente chiuse nella direttrice Est-Ovest (Reggio - Parma) e per nessuna regione sarà possibile attraversare (anche a piedi), le strade chiuse. Le strade interessate sono: Strada Bibbiano, Via A. Grandi; via C.Prampolini; via dei Mille; Strada Sant’Ilario. I problemi principali riguarderanno la struttura ospedaliera, e gli accessi al pronto soccorso.

Ospedale: accesso solo per chi abita in zona Ovest; accesso solo da via Barilla (incrocio con via Saragat); sospese le visite e le vaccinazioni; anticipate le dialisi del pomeriggio. Pronto Soccorso: solo per chi abita in zona ovest accesso dalla Casa di Comunità; rinvio al Santa Maria a Reggio per chi abita a Est. Altri servizi sanitari: verificare la possibilità di raggiungere i propri medici di base, dentisti, fisioterapisti, ecc. durante il periodo di blocco; verificare per le visite programmate la possibilità di raggiungere l’ospedale.

Il Comune sta verificando con i singoli Istituti le modalità di chiusura anticipata delle scuole, ogni istituto si farà poi carico di comunicare con le famiglie. Dialogo in corso anche con Seta: diverse corse saranno sospese; Tep invece assicurerà tutte le corse, con unica fermata al Redas.