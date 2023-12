Arriva il Natale

Due domeniche con tante iniziative natalizie a Casalgrande. Grande attesa il 17 per il presepe vivente, mercatino, stand associazioni, fattoria didattica, canti, racconti in biblioteca con Babbo Natale in piazza e buon cibo. Dalle 9 stand associazioni ed espositori; alle 9.30 inaugurazione nuovo presidio gentilezza nella sede Pro Loco, dalle 10 inaugurazione presepe vivente con zampognari. Sempre alle 10 ‘Natale a pedali’ in biblioteca; dalle 10.45 alle 17, con pausa dalle 12.30 alle 14.30, spettacoli di Natale coi bimbi della scuola Santa Dorotea. Per tutto il giorno fattoria didattica e giro in centro con la carrozza trainata dal cavallo. Il 24 mercato straordinario a cura di Com.Re, apertura negozi e Fotogiro de ‘Il Torrione’.