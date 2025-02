Arriva il nuovo Centro per l’impiego: "Al passo con il mercato del lavoro"

di Stella BonfriscoIl territorio di Scandiano avrà un nuovo Centro per l’Impiego. Sarà realizzato nell’ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna. La nuova sede sorgerà nei locali precedentemente occupati dalla Polizia locale, in via Longarone 8, con un intervento che prevede un investimento complessivo di 500mila euro, di cui il 90% finanziato dall’Agenzia regionale, attraverso il Pnrr. Il centro avrà un ruolo distrettuale e sarà gestito dall’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia.

La provincia di Reggio Emilia conta sei centri per l’impiego. Alla presentazione hanno partecipato l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia; il presidente della Provincia, Giorgio Zanni; il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti; il presidente dell’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia, Fabrizio Corti; il sindaco di Baiso, Fabio Spezzani; il direttore dell’agenzia regionale per il lavoro, Paolo Iannini; il responsabile del servizio ambito territoriale di Modena e Reggio Emilia, Marco Melegari e la responsabile del Centro per l’Impiego di Scandiano Maria, Alda Spaggiari.

Obiettivo del progetto è mettere a disposizione dell’utenza spazi adeguati e strumenti innovativi per garantire un supporto concreto a chi è in cerca di lavoro. Al termine dell’intervento, previsto per maggio 2026, verrà restituito alla comunità uno spazio di quasi 300 metri quadri di superficie, in cui saranno ospitate 12 postazioni di lavoro. "Un ulteriore tassello per alzare in Emilia-Romagna la qualità e consolidare la gestione e lo sviluppo dei servizi dei centri per l’impiego e di collocamento mirato alle persone con disabilità" ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia.

Tutto questo "investendo su spazi rinnovati e funzionali – ha aggiunto – ma soprattutto sulle competenze del personale, sulle infrastrutture e sull’aggiornamento degli strumenti tecnologici di lavoro, per migliorare i servizi e la qualificazione professionale degli operatori. È così che in Emilia Romagna ci si prepara a rispondere al meglio alle prossime sfide di un mercato del lavoro che deve mettere al centro la garanzia di un lavoro di qualità per le cittadine e i cittadini, oltre a rispondere alle esigenze delle imprese".

"Il nuovo centro per l’impiego di Scandiano risponde a un’esigenza concreta: migliorare i servizi per chi cerca e offre lavoro – ha detto il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti –. Non sarà solo un trasferimento di sede, ma un passo avanti nella capacità di supportare le persone nel percorso di inserimento o reinserimento lavorativo. Grazie a spazi più adeguati e funzionali, sarà possibile rafforzare le politiche attive del lavoro: dall’orientamento alla formazione, dall’accompagnamento al lavoro alle opportunità per le imprese".