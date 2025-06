Arriva il nuovo parco urbano: "Più alberi nel parcheggio Zucchi e rivoluzione sui giochi ai giardini"

Un milione e 250mila euro che arriveranno dalla Regione per quello che sarà il nuovo parco urbano della città che ingloberà il parcheggio dell’ex Caserma Zucchi e il parco del Popolo.

Uno dei progetti di mandato più ambiziosi della giunta del sindaco Marco Massari; che ora, grazie alla vittoria del bando sul progetto presentato dall’architetto Massimo Magnani, è sempre più vicino.

Assessora Stefania Bondavalli, quali sono i punti cardine di questo progetto?

"Abbiamo intenzione di presentarli nel dettaglio tra qualche settimana alla città. Vorrei dire però per prima cosa che siamo molto soddisfatti che la Regione abbia capito l’importanza del progetto, tra le priorità del nostro mandato. Servirà a riqualificare il Parco del Popolo, come luogo strategico di socializzazione e intrattenimento, e il parcheggio Zucchi (con oltre 700 posti auto), naturale accesso al centro storico, che prevederà anche accorgimenti per la mitigazione climatica. Un progetto che aveva assunto anche il piano urbanistico generale e che ha intercettato la richiesta arrivata dalla Consulta, nel patto d’ambito del centro storico".

Il Comune si era detto disponibile a raddoppiare la cifra richiesta alla Regione, qualora approvata, arrivando quindi a 2,5 milioni di euro in totale.

"È cosi. I fondi serviranno a creare un unico e nuovo parco urbano, che tiene insieme Caserma Zucchi e parco del Popolo. Non sarà un parcheggio interrato, sarebbero servite molte più risorse, ma la riqualificazione di quello esistente".

Nei mesi scorsi si era rievocato lo Chalet Diana, che crea sempre suggestioni familiari nella memoria dei reggiani.

"È prevista la realizzazione nei giardini pubblici di un padiglione polifunzionale, come lo era lo Chalet Diana. E anche la riqualificazione del parco giochi, in una visione molto ambiziosa. L’obiettivo è quello di aumentare l’offerta dei servizi per i bambini e le famiglie; non solo per quelli che abitano in centro storico, ma anche per coloro che vengono da fuori".

Che cosa avverrà ora?

"Adesso parte un percorso di co-progettazione. Dobbiamo presentare il progetto alla città e coinvolgere gli stakeholder. Per questo, sulla tempistica di realizzazione saremo più precisi nelle prossime settimane".

Il concetto di parco urbano prevederà un’implementazione del verde pubblico. E nel rendering del progetto, a disposizione, si vedono molti più alberi all’interno della stessa Zucchi. È così?

"Ci sarà una maggiore cura del verde pubblico, anche alla Zucchi, che ora non c’è. I temi della sostenibilità e del ’green’ erano cardini del progetto, con il verde che andrà riformato e incrementato".

Parlando di centro storico: è di ieri, anticipata dal Carlino, anche la notizia della chiusura nel weekend dello storico Albergo delle Notarie, con i dipendenti licenziati e la sua possibile trasformazione in uno studentato.

"Dal mio punto di vista ovviamente è un peccato che chiuda un albergo storico della città. Ma se dovesse venire immediatamente confermata la funzione di studentato per me sarebbe anche un asset strategico. Nell’ultimo report presentato da Unimore in città mancavano 250 posti letto per studenti fuori sede. In più credo che, nel contesto della riqualificazione abitativa, la leva dell’università sia determinante per il rilancio della città. Dobbiamo immaginarci servizi e spazi che possono essere utilizzati da loro. Su questo aspetto possiamo lavorare molto bene anche assieme a ristoranti e commercianti".

È soddisfatta del percorso che state facendo sul centro storico, dopo un anno di mandato?

"Sono soddisfatta, anche se ovviamente è molto complesso. Nessuno ha la bacchetta magica. Abbiamo somministrato il questionario ai cittadini sulle criticità dell’esagono e ne abbiamo circa quattromila considerati validi da analizzare. Ci hanno risposto davvero tanti reggiani, ne siamo felici. Ora processeremo i dati e organizzeremo qualcosa per rifletterci sopra. E sono contenta anche che i reggiani stiano rispondendo con entusiasmo sulle iniziative che stiamo mettendo in campo per rivitalizzare il centro".

I negozi però continuano a restare vuoti.

"Ci sono temi di più largo respiro, come quelli del lavoro, che necessitano di tempo. Quello che avevamo detto nella giornata del 20 marzo (alla presentazione al teatro Ariosto, ndr) stiamo provando a metterlo a terra. Per quanto riguarda i negozi sfitti è una sfida importante. Vogliamo creare le condizioni perché Reggio diventi attrattiva per ‘il nuovo imprenditore’. Su questo stiamo facendo incontri e provando a capire come indirizzare l’azione che abbiamo in mente. Poi stiamo aspettando di essere riconosciuti come ’hub urbano’ dalla Regione, penso che manchi poco. Ho invitato l’assessore a passare una giornata a Reggio, a riguardo, per illustrarle tutto".

Tra i punti caldi dell’esagono c’è anche quello della sicurezza. È delle scorse ore l’esposto presentato dagli esercenti di piazza Fontanesi a prefetto, questore e sindaco. Che ne pensa?

"Stiamo per annunciare nuove misure sulla sicurezza. Quello che posso dire è che in queste settimane ho visto una città viva e che ha voglia di vivere in serenità. Ho visto piazze piene di gente, famiglie e generazioni trasversali che vivono il centro storico con entusiasmo. L’appello dei ristoratori è anche il mio: vogliamo che tutti possano vivere la città in serenità. Poi ci sono gli episodi, gravissimi, come quello dei giorni scorsi in piazza Fontanesi, su cui da parte nostra c’è la massima attenzione".