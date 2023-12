Arriva il ’regalo sospeso’: "Per i bimbi in difficoltà"

Si chiama ’regalo sospeso’. È l’iniziativa lanciata a Reggio dall’associazione ’Favola Semplice Aps’ di Cristian Viscione, 24enne reggiano, affetto dalla Sma, l’atrofia spinale muscolare, che con la sua mente brillante ne ha partorita un’altra delle sue, assieme ai suoi amici e soci. Si tratta di un progetto che ha l’intento di raccogliere, con l’aiuto di negozianti locali, dei regali da donare a realtà di Reggio come associazioni di volontariato che lavorano a stretto contatto con bambini e famiglie in difficoltà e case famiglia.

"In cosa consiste questo regalo sospeso? Hai presente il famoso “caffè sospeso” napoletano? Ecco, vogliamo replicarlo in un’ottica di volontariato – spiega l’associazione – Nei negozi che aderiscono, ci sarà la possibilità per i clienti di acquistare un regalo e lasciarlo “sospeso”.

Questa idea nasce nel 2021, da un gruppo di mamme varesine (di cui una fa parte anche di Favola Semplice), per poter dare un regalo di Natale anche a quei bambini che vivono dure realtà e che regali non sono abituati a riceverne. Questa modalità, ci permette di non chiedere soldi alla gente ma, semplicemente, dà loro la possibilità di comprare direttamente un regalo, in base alla loro disponibilità economica, per un bambino che i regali non è abituato a riceverli".

Favola Semplice – nata nel 2020 da Cristian Viscione che si ripropone di sensibilizzare la società su temi come disabilità e diversità sociali, proprio grazie ai suoi progetti – ha deciso di donare i regali a Emporio Dora Solidale e a La Nuova Luce, realtà che operano a favore dei bisognosi. L’iniziativa è già partita dal primo di dicembre e sarà valida fino al 22 dicembre.

Ecco i negozi aderenti. In città, Mangiafuoco (via Tommaso Edison, 2), Rebel (via Emilia San Pietro 23E), Chicco (Via Emilia Santo Stefano 9L), Barbara Creations (Via Emilia Santo Stefano 38A), Triple Basket (Via Vittorio Veneto, 4a), Pinocchio (via Guido da Castello, 9a), Libreria Giunti (via Emilia San Pietro 1c), Gazzotti Sport (Corso Giuseppe Garibaldi, 11a). A Castelnovo Sotto la Cartoleria della Rocca in via Gramsci 119121.

