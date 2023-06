Arriva il Remilia Pride "Vogliamo una città inclusiva e sicura per tutti Sarà una grande festa"

di Giulia Beneventi

Mancano pochi giorni al Remilia Pride di questa domenica, e la città si prepara ad accogliere il corteo arcobaleno che sfilerà dalla stazione a piazza della Vittoria. L’ultima manifestazione reggiana in difesa dei diritti civili e della comunità Lgbtquia+ è stata nel 2017: oggi il Remilia Pride conta 65 tra associazioni cittadine ed enti a sostenerla.

Un numero "che continua a crescere", ha specificato ieri Alberto Nicolini, presidente di Arcigay Reggio, in videocollegamento per la presentazione dell’evento in Comune. Presenti in sala rossa anche il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, l’assessora alla cultura, Annalisa Rabitti, e il vicepresidente di Arcigay Reggio, Jacopo Vanzini.

Quella di domenica è una manifestazione "coerente col percorso di valorizzazione e difesa dei diritti civili che Reggio ha portato avanti finora" ha detto il primo cittadino, e "abbiamo scelto insieme lo slogan ’Un posto sicuro’ – ha spiegato Rabitti – perché l’Italia, ora come ora, non è un posto sicuro se pensiamo a tutte le aggressioni fisiche e verbali, agli episodi di discriminazione e bullismo subiti dalla comunità Lgbtquia+".

Con anche il coinvolgimento di Reggio Children, grazie al quale ci sarà un’area atelier dedicata ai più piccoli, il Remilia Pride vuole "offrire quella normalità che ancora la nostra legislazione non riesce a riconoscere" ha aggiunto Rabitti.

Ma il concetto di sicurezza "va anche oltre le aggressioni, che pure continuano a essere molte – ha specificato Nicolini –. Sentirsi sicuri in una città vuol dire, per esempio, poter usufruire dei servizi sanitari senza essere giudicati o non apprezzati, o ancora poter accompagnare i propri figli all’asilo come coppia omogenitoriale senza subire discriminazioni".

"Questo Pride sarà un giorno importante per difendere i diritti che abbiamo conquistato e rilanciare su quelli che ancora mancano – ha proseguito il presidente –. Sarà una grande festa, aperta a tutti, e speriamo che Reggio possa dare l’esempio".

La madrina di Remilia Pride sarà la linguista Vera Gheno, promotrice del carattere schwa per un linguaggio più inclusivo; il suo intervento sul palco di piazza della Vittoria avverrà assieme a quelli dei portavoce della comunità Lgbtquia+ reggiana, per poi proseguire con il djset di Histerika (circolo Arci Tunnel) fino alle 23. Già dal mattino, in piazza della Vittoria, saranno presenti gli stand di Arcigay con informazioni sull’evento; il ritrovo per la manifestazione è in piazzale Marconi alle 16 e il corteo partirà da viale IV Novembre alle 16.30, per poi attraversare la via Emilia fino a via Mazzini e arrivare in piazza della Vittoria.