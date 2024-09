Arriva il telelaser: registra a un km di distanza

La polizia locale dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana, per il distretto di Correggio, intende dotarsi di una nuova tecnologia per la rilevazione della velocità. Si tratta del Telelaser TruCam Hd, che rientra nel progetto ’Respect’, per un investimento di quasi 32mila euro. Si tratta di un impianto che rileva e registra la velocità di un veicolo a oltre un chilometro di distanza, consentendo agli agenti di identificare con precisione le infrazioni al codice della strada, anche in condizioni di scarsa visibilità, grazie alla possibilità di poter usare un moderno sistema a infrarossi. Dunque, a chi viaggia ad alta velocità non basterà rallentare in prossimità del posto di blocco. Questo telelaser è in grado di analizzare il comportamento del conducente all’interno del veicolo. Grazie alla sua funzione di foto e video in alta risoluzione, il dispositivo può documentare infrazioni come, ad esempio, l’uso del cellulare mentre ci si trova alla guida di un veicolo oppure il mancato corretto utilizzo della cintura di sicurezza. Questa apparecchiatura è in grado di rilevare quando i conducenti segnalano con i fari la presenza delle pattuglie agli altri conducenti. Per garantire l’accuratezza dei rilevamenti, la velocità di ogni veicolo viene misurata 66 volte con intervalli di 33/100 di secondo, riducendo al minimo il margine di errore. Inoltre, il sistema è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di veicolo, applicando i limiti di velocità specifici per ciascuna tipologia di mezzo.

Antonio Lecci