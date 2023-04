Arriva "Il Tour Buonista" di Loizzi tra ironia, disperazione e solidarietà

Il teatro Piccolo Orologio di via Massenet, in città, stasera alle 21 propone lo spettacolo "Il Tour Buonista" con Massimiliano Loizzi. Esilarante, urgente, profondo e attuale, il racconto di Loizzi – scrittore, attore, comico e regista – è fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche, che lasciano spazio a risate cariche di speranza. È la confessione di un uomo disperato, la storia di un uomo di sinistra in Italia.

"Il Tour Buonista" è anche un progetto a sostegno di Emergency: durante ogni replica verranno raccolti fondi per LifeSupport. Loizzi utilizza con padronanza gli strumenti di un’arte di cui è da anni interprete, raccogliendo il testimone di Paolo Rossi, alla cui scuola si è formato. Un percorso che in questi anni ne ha fatto un esponente della satira politica teatrale nel panorama italiano.