27 set 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Arriva in città il ’Good Italy Workshop’. Focus sul turismo enogastronomico

L’evento porterà a Reggio 55 buyer internazionali provenienti da 22 Paesi. Lunedì visita guidata del centro, poi un percorso itinerante del gusto ai Chiostri. .

Per approfondire:

Il meglio del turismo enogastronomico fa tappa a Reggio Emilia.

Partirà infatti lunedì (il 29 settembre) la nona edizione di Good Italy Workshop, evento di riferimento per i buyer internazionali e supplier italiani specializzati nell’offerta di itinerari a tema food. Tra i partner dell’evento troviamo: Territorio Turistico Bologna-Modena, Visit Romagna e Visit Emilia. Se la città del Tricolore sarà l’epicentro dell’evento, anche Parma e Piacenza e i loro prodotti saranno parte integrante dell’esperienza. L’obiettivo principale del workshop è quello di far conoscere agli operatori del turismo un’offerta di grande appeal che si concretizza in varie forme, come ad esempio tramite itinerari e soggiorni a tema enogastronomico e culturale. L’evento porterà ben 55 buyer internazionali provenienti da 22 Paesi (tra cui Cina, Usa, Brasile e Francia). "Ospitare Good Italy nella nostra città è un’opportunità per promuovere e commercializzare la nostra offerta turistica. Il turismo è cambiato e le persone cercano sempre di più esperienze autentiche che noi possiamo offrire, tra tradizioni e sapori unici che sono parte della nostra identità", afferma l’assessora Stefania Bondavalli. Good Italy Workshop è più di una vetrina: è la prova concreta della nostra visione unica- aggiunge Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia- Portiamo gli operator qui a casa nostra perché capiscano che Piacenza, Parma e Reggio Emilia sono oggi un’unica, coesa destinazione turistica". Lunedì 29 i buyer verranno coinvolti a una visita guidata del centro storico di Reggio Emilia per poi partecipare a un percorso itinerante del gusto ai Chiostri di San Pietro, dove saranno protagonisti i prodotti Dop e Igp della nostra Regione. L’evento clou sarà nella serata di martedì 30 al teatro Valli, dove ci sarà una cena di gala a cui presenzierà anche l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni. A prepararla saranno tre chef che rappresenteranno il territorio emiliano: Claudio Cesena, chef della Locanda san Fiorenzo di Fiorenzuola d’Adda, Massimo Spigaroli, patron dl ristorante stellato Antica corte Pallavicina di Polesine Parmense e Andrea Incerti Vezzani, chef e co-titolare del ristorante stellato Locanda Cà Matilde di Rubbianino di Quattro Castella.

Matteo Pignagnoli

