Arriva la Carrarese. Granata privi di Reinhart

Non c’è tempo per ripensare al gol subito a Frosinone al minuto 92: sabato a Reggio arriva la Carrarese, per un importantissimo scontro salvezza (all’andata, sul campo di Pisa, finì 0-0).

La squadra è tornata al lavoro già ieri mattina a ’Villa Granata’, con una seduta di scarico. Oggi gli allenamenti sono in programma al pomeriggio.

William Viali, che ha scontato il turno "in punizione" e sabato alle ore 15 sarà lì in piedi, in zona panchina, a seguire i suoi da vicino, a Frosinone non aveva a disposizione i "soliti" Motta e Rozzio, e nemmeno Stulac e Pettinari. Da capire chi di questi due possa recuperare per sabato (anche Sosa non era al meglio, ma dovrebbe recuperare, e c’è Lucchesi da monitorare): di certo non ci sarà Reinhart, visto che era diffidato e con l’ammonizione rimediata allo ’Stirpe’ dovrà scontare la squalifica.

L’argentino era uno dei reduci dall’influenza, e potrà sfruttare queste due settimane per ritrovare la migliore condizione: Kabashi va verso un’altra gara da titolare.

Rimane lunga la lista dei diffidati: sono Bardi, Meroni, Sampirisi, Portanova, Maggio e Gondo. Al prossimo giallo, invece, entreranno in diffida i seguenti calciatori: Sersanti, Libutti, Vido e Girma.

Sabato la Carrarese, dicevamo: squadra che all’inizio era tra le principali candidate per la retrocessione (arrivò in B come vincitrice da assoluta sorpresa nei playoff di Serie C, e in estate non fece un mercato clamoroso), ma oggi ha un punto in più della Reggiana, anche segnando un gol in meno e subendone tre in più.

La prevendita è attiva: come al solito i canali di vendita sono Vivaticket, i punti di rivendita del suo circuito, e il Reggiana Official Store. Per gli ospiti, come sempre, ci sarà tempo fino alle ore 19 di venerdì per acquistare il tagliando, mentre per i tifosi reggiani fino alle ore 15.45 di sabato.

Panchine. L’ambiente di Frosinone si aspettava solo la vittoria con la Reggiana, e il punto non serve a niente, tanto che proprio ieri è stato esonerato l’allenatore dei ciociari Leandro Greco. Per sostituirlo si fanno i nomi di tre profili esperti come Davide Ballardini, Pasquale Marino e Beppe Iachini: vedremo gli sviluppi. Non è il primo esonero a Frosinone: Greco subentrò, infatti, all’esonerato Vincenzo Vivarini lo scorso ottobre (difficile un suo ritorno).