Arriva la danza per i malati di Parkinson

A Reggio la danza sarà portata ai malati di Parkinson, vissuta ‘in controtempo’ insieme agli altri, in luoghi di arte e di bellezza.

La Dance Well è una metodologia - o meglio: un approccio - introdotta nel 2013 a Bassano del Grappa (promossa da Csc - Centro per la Scena contemporanea) per creare attraverso la danza un ‘ambiente’ personale, emozionale e percettivo, che dialoga tra cultura e fragilità.

La pratica artistica consiste in un percorso di danza rivolto a tutti e con particolare riguardo a persone con Parkinson, che si tiene esclusivamente in luoghi d’arte e bellezza.

Il metodo Dance Well è stato sperimentato in numerosi contesti italiani ed è accreditato a livello scientifico, anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

A Reggio Emilia saranno gli spazi di Fondazione Palazzo Magnani a ospitare il progetto, promosso dal Comune, da Farmacie comunali riunite e Reggio Emilia città senza Barriere in collaborazione con la Fondazione nazionale della DanzaAterballetto e Ausl–Irccs di Reggio Emilia, in particolare con le strutture operative complesse di Neurologia, del Dipartimento Neuromotorio e riabilitativo e di Medicina fisica riabilitativa e territoriale. L’esperienza vede anche il coinvolgimento del Gruppo Parkinson di Reggio Emilia.

"L’approccio di Dance Well ci è parso da subito in piena sintonia con quello di Città senza Barriere e con il nostro manifesto ‘B-Diritto alla Bellezza’ - ha detto l’assessora a Cultura e Reggio Emilia città senza Barriere, Annalisa Rabitti - Potremo toccare con mano, anche nella nostra città gli esiti dell’incontro di bellezza e cultura con le fragilità, quelle delle persone con Parkinson, che sempre più spesso rivela i primi sintomi anche in giovane età, ma non solo: la proposta infatti è rivolta a tutti, al fine di formare gruppi di partecipanti eterogenei, accrescendo la possibilità di scambio, relazione, contaminazione di condizioni di vita ed esperienze. Mi preme poi sottolineare - conclude Annalisa Rabitti - che portare questa esperienza nella nostra città è una scelta politica, che va nel solco di lavorare per una comunità sempre più accogliente verso tutti".

"Il nostro non è un metodo, ma un approccio con alcune linee guida, trasmesso da insegnanti con una preparazione sia scientifica, sia artistica – ha spiegato Roberto Casarotto di Dance Well – Fondamentale è che questo avvenga in luoghi belli, accoglienti. La costruzione di relazioni è a sua volta molto importante, dato che il Parkinson tende a isolare, a far perdere motivazioni".

Alla presentazione del progetto hanno partecipato inoltre Rosa Di Lecce, che si occupa di didattica e formazione per Palazzo Magnani; Leonardo Morsiani, responsabile dei servizi alla persona di Fcr; ed Elena Grappi, insegnante di Dance Well.

Il percorso a Reggio Emilia sarà guidato da Giorgia Lolli, danzatrice, coreografa e insegnante del metodo Dance Well, della compagnia reggiana Mm Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola.

Il progetto partirà il 18 ottobre per terminare a fine giugno. Si svolgerà il mercoledì dalle 10,30 alle 11,30.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a: [email protected]

Iscrizioni fino ad esaurimento posti.

L’attività è gratuita per tutti i partecipanti.