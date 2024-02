Arriva la Nazionale calcio sordi. Full immersion di allenamenti

Raduni azzurri della Nazionale di calcio sordi al Centro Tecnico Federale di Castelnovo: tre giorni di lavoro senza sosta in vista degli Europei 2024. Dopo le nazionali di volley femminile, futsal maschile, basket femminile e futsal femminile, è giunto il momento della Nazionale di calcio a 11 maschile. Da oggi a domenica, la rappresentativa di mister Igor Trocchia sarà protagonista di un intenso stage ricco di allenamenti ed attività con la comunità locale dell’Appennino Reggiano. Il raduno si concluderà domenica con una partita amichevole alla Immergas Green Arena di Sorbolo. Saranno infatti i ragazzi della formazione juniores nazionale del Lentigione ad affrontare gli azzurri in procinto di partire, a maggio, per Antalya, in Turchia. La partita di domenica è fissata per le ore 9.30 e, come da consuetudine, vivrà in apertura il suggestivo momento dell’inno di Mameli segnato in lingua Lis dai giocatori sordi. Per l’occasione sarà il sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari, in veste di comune ospitante, a dare il calcio d’inizio. Nei giorni di permanenza a Castelnovo la squadra si allenerà allo stadio del Centro Coni e sul sintetico di via del Partigiano.

Nel pomeriggio di domani la squadra italiana incontrerà i giovani under 14 dell’Atletic Progetto Montagna presso il dehor del via Roma Cafe Bistrot. Sarà un’altra occasione per far sentire giocatori e staff della nazionale Fssi come a casa.

Settimo Baisi