Arriva la pornodiva Malena. Al Corallo sarà una serata bollente

Arriva Malena e l’atmosfera già diventa incandescente.

Nella serata “Shockville” curata da Vito Antoniello, al Corallo di Scandiano, stasera arriva proprio lei, la Malena nazionale, detta anche “la pugliese” , una delle pornostar più popolari del tricolore, nonché pupilla di Rocco Siffredi.

Festeggerà il suo compleanno con tutti i suoi fan presso la discoteca scandianese (info: 347 0056520)

Malena, al secolo Filomena Mastromarino, classe 1983, ex agente immobiliare, con trascorsi nel mondo della politica, è diventata in pochi anni una delle attrici porno più amate dal pubblico italiano.

Grazie alle sue forme prorompenti e alle sue performances inarrivabili, ha conquistato un ruolo tutto suo nel “mare magnum” dell’hard di casa nostra. Vanta un profilo Instagram ( con 1 milione di follower), ha scritto un’autobiografia dal titolo “Pura”, un titolo chiaramente provocatorio.

"È una parola stupenda, esprime bellezza, autenticità ed è priva di compromessi", sostiene la pornodiva, che ha dichiarato di essere "una persona molto umile: sono i fan che mi fanno sentire diva. Il mio sogno era di rappresentare l’erotismo, quello vero, quello dell”hard".

Missione compiuta per la bella pugliese che - negli anni - è anche riuscita abilmente a sdoganare la sua immagine e il suo personaggio dal circuito semi-clandestino del porno per arrivare nei salotti televisivi più ambiti e nelle trasmissioni Tv formato - famiglia come L’isola dei famosi e Ciao Darwin.

Impresa, fino ad ora, riuscita solo al suo mentore Rocco Siffredi e all’indimenticabile Moana Pozzi.