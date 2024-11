Arriva la Stand Up Comedy con lo spettacolo dei Potaboyz La Stand Up Comedy dei Potaboyz arriva stasera al Fuori Orario di Taneto di Gattatico con uno spettacolo di improvvisazione coinvolgente e divertente. Sei comici bresciani sul palco per una serata interattiva e ricca di risate, con un successo che si è esteso anche online.