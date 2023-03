Arriva l’ispezione dei Nas, la mensa viene promossa

di Francesca Chilloni

Ispezione dei carabinieri dei Nas alla mensa CirFood di Corte Tegge, ieri mattina, per verificare la qualità e l’etichettatura degli alimenti, se fossero correttamente conservati, cucinati e somministrati sia ai clienti del ristorante Rita sia agli studenti che frequentano il tempo pieno all’Istituto comprensivo Dossetti di Cavriago. Il sopralluogo, era presente la sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, si è concluso positivamente per la cooperativa di ristorazione con i militari che hanno trovato i locali ordinati e puliti così come le attrezzature per conservare e trattare gli alimenti; i cibi erano immagazzinati e preparati a norma di legge.

L’ispezione è probabilmente scaturita dalla lettera aperta che svariate famiglie cavriaghesi hanno scritto al nostro giornale lamentando la scarsa qualità e appetibilità dei pasti proposti ai bambini a fronte di una spesa non bassissima (la maggior parte spende 6,76 euro a pasto). Lamentavano anche la grande quantità di cibo gettato via quotidianamente. Imputavano la responsabilità non ai dietisti-nutrizionisti, ma alla cucina di Corte Tegge. CirFood ha vinto l’appalto dell’azienda speciale pubblica Cavriago Servizi per le scuole.

La sindaca ha pubblicato su Facebook un messaggio in cui precisa che "il rapporto tra Azienda speciale e fornitore del servizio è regolato da un contratto che definisce le modalità di funzionamento del servizio indicando come effettuare segnalazioni di disagi o disservizi e come gestirle". Spiega poi che si possono fare segnalazioni a "una Commissione che si occupa di monitorare l’andamento del servizio composta da un rappresentante dell’Azienda speciale, dell’Asl, degli insegnanti anche del tempo pieno, rappresentanti dei genitori, rappresentante e la dietista" di Cir. Informa anche di aver chiesto la convocazione della Commissione per fare il punto della situazione mensa: "Confido che, come già successo in passato, questo ci permetterà di superare i disagi segnalati".

La prima cittadina aggiunge infine che nel corso dell’attuale anno scolastico non sono arrivate segnalazioni né è stata richiesta (da genitori o insegnanti) la convocazione della commissione (della cui esistenza probabilmente i genitori non erano a conoscenza). Ora la sindaca invita le famiglie a non scrivere ai giornali, ma "a segnalare attraverso i canali ufficiali eventuali disservizi nel momento in cui vengono rilevati".