Arriva lo ’Wrapping Day’. Il sottoponte di via Turri verrà disegnato e colorato: "Immaginiamo il futuro"

Una giornata insieme per trasformare uno spazio urbano trascurato e poco sicuro in un luogo di socialità e cultura. Domani (sabato 4 maggio dalle 11 del mattino) gli abitanti del quartiere stazione e tutti i reggiani sono invitati a Binario49 per partecipare al ’Wrapping Day’, un’azione collettiva per ’incartare’ (in inglese wrapping) e ridisegnare lo spazio pubblico sotto il cavalcavia di via Turri, piloni compresi. Attraverso un’attività di urban art ispirata alle opere di Christo e alle scene del film ’Dogville’ di Lars von Trier, l’area di intervento verrà ricoperta temporaneamente con grandi fogli di cartone, su cui i partecipanti per tutta la giornata potranno lasciare un segno. Wrapping Day è una nuova tappa del progetto Sottoponte - Prove generali di trasformazione, il percorso di rigenerazione urbana a base culturale per ripensare le funzioni dello spazio pubblico sotto il cavalcavia di via Turri attraverso design sociale, urban art e arti performative. Primo classificato nella selezione pubblica Creative Living Lab del Ministero della Cultura, il progetto è promosso da Cinqueminuti e Binario49 con Comune, Acer e Unimore, in rete con Supercultura. La direzione scientifica è affidata all’architetto Francesco Bombardi.

Sabato la giornata inizierà alle 11 con una Performance urbana di disegno dal vero oversize a cura del team Sottoponte. Sempre da quell’ora sarà possibile accedere alle Isole creative, laboratori nello spazio pubblico aperti a un pubblico di tutte le età. Poi giocoleria, laboratori, e alle 14 Live painting collettivo, attività partecipata di disegno urbano, che si concluderà alle 18 con ’The space between us’, "un’azione performativa partecipata per uno spazio urbano sottovalutato che vuole contenere umanità" a cura di Natiscalzi DT. Gran finale in musica dalle 19.30 con Il suono della strada, urban jam session a cura di Baba Beatbox. Per tutta la giornata saranno attivi il servizio bar a cura di Binario49 e il Micromercato con artigiani e produttori locali. Info: sottoponte.it