Arriva l’ok: la sala municipale potrà essere restaurata

La sala consiliare di Boretto, al piano terra del municipio, affrescata in stile liberty dal designer Marcello Nizzoli, potrà essere finalmente restaurata. Il Comune si è aggiudicato fondi pubblici legati a un bando regionale per restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico di pregio a destinazione culturale, che mette a disposizione in totale tre milioni di euro. Al bando hanno partecipato 56 pubbliche amministrazioni e solo nove di queste hanno ricevuto i fondi, tra cui il Comune di Boretto, che beneficerà di 148.821 euro per l’esecuzione di lavori mirati a efficientamento energetico, messa in sicurezza e miglioramento della fruibilità del municipio, oltre alle opere di restauro conservativo e la valorizzazione delle decorazioni pittoriche della sala consiliare intitolata proprio a Nizzoli e inaugurata nel 1913. L’intervento di restauro riguarda tutte le decorazioni interne alla sala, con recupero dell’apparato esistente e il contenimento dell’umidità di risalita, causa del degrado pittorico degli ultimi anni.

Due saranno i tipi di restauro: il primo, più conservativo che riguarderà la parte alta, visto il buono stato delle pitture; il secondo, più incisivo, interesserà gli intonaci delle pareti. L’intervento riguarda anche la pavimentazione esistente in cemento di graniglia di marmo, che così costituita crea una barriera alla traspirabilità dell’umidità presente nel sottosuolo, deviandola di fatto nelle murature verticali e accentuando il fenomeno del degrado, con l’installazione di un totem touch screen che illustrerà le caratteristiche dell’ambiente. Il progetto prevede inoltre il miglioramento del comfort interno attraverso interventi di carattere energetico con la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a Led e l’installazione di pompe di calore nella centrale termica e interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e al rispetto della normativa antincendio per le vie d’esodo. I lavori prevedono un importo totale di circa 240 mila euro: la parte restante sarà messa a disposizione dal Comune. a.le.