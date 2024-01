Arriva l’Orchestra della Svizzera italiana

Riprende in bellezza la

Stagione dei Concerti della Fondazione I Teatri con l’Orchestra della Svizzera italiana, con Alexei Ogrintchouk oboista e direttore d’orchestra: l’appuntamento è per stasera, ore 20.30, al Teatro Municipale Valli, dove l’Orchestra sarà impegnata in un programma tra Mozart e Beethoven.

Di Mozart due opere, una degli inizi e una della fine della sua parabola creativa: la Cassazione K63, del 1769 (genere affine alla serenata e al divertimento), testimonia le impeccabili capacità artigianali di un Mozart tredicenne, mentre ’Ah se in ciel, benigne stelle’ (qui nella trascrizione per oboe), scritta nel 1788 per Aloysia Weber (sorella della moglie Constanze) mostra quale caleidoscopio di affetti Mozart sia capace di concentrare in una sola aria.

Proseguendo nel programma della serata, se l’Ottetto, composto nel 1792 da un Beethoven poco più che ventenne, guarda ai modelli mozartiani, la Seconda sinfonia – concepita mentre cominciavano a manifestarsi i sintomi della sordità – per dimensioni, proporzione degli sviluppi e sensibilità si proietta in un futuro che non ha più nulla di settecentesco.

Basti riportare, tra i tanti giudizi quello apparso sulla Zeitung für die Elegante Welt di Lipsia, che parlava di una "enorme mostruosità, un gigantesco drago ferito che a tutti i costi non ne vuole sapere di soccombere", a testimoniare quanto Beethoven fosse già avanti, troppo avanti per le orecchie del tempo.

Alexei Ogrintchouk oboista e direttore d’orchestra, musicista da camera di grande richiamo laureato alla Scuola di Musica Gnessin a Mosca e al Conservatorio di Parigi, guida l’Orchestra della Svizzera Italiana, formazione che collabora con i grandi nomi del panorama direttoriale e con i più celebri solisti.

Si esibisce nella Svizzera italiana e nei maggiori centri nazionali ed internazionali.