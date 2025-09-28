Arriva l’Ottobre rosa, tanti eventi da non mancare

Sta per entrare nel vivo il ricco programma dell’Ottobre Rosa, con eventi in tutta la Bassa Reggiana, per raccogliere fondi da destinare alla prevenzione del tumore al seno e delle malattie oncologiche che colpiscono le donne. A Castelnovo Sotto sono cinque gli eventi in cartellone per sensibilizzare su questi temi. Il 4 ottobre alle 10 in biblioteca Karin Paterlini e la sua "Lezione di campane tibetane", il 6 ottobre alle 21 "Silent reading party" con Federica Scaltriti e degustazione di tisane dell’erboristeria "Il Sole". L’11 ottobre alle 10 lezione di yoga con Manuela Morini, il 18 ottobre, alle 10 lezione di aromaterapia con Karin Paterlini, il 12 ottobre alle 15 la tradizionale "Camminata Rosa" ai laghetti di Camporanieri con partecipazione libera. L’11 e il 18 ottobre, dalle 14,30 alle 17,30, in collaborazione con la Lilt, verranno effettuate visite senologiche. Per partecipare alle iniziative aperte le prenotazioni scrivendo su whatsapp al numero 335-7419735 o a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it. A Bagnolo, invece, il 4 ottobre alle 9,30 una camminata da piazza Garibaldi, alle 11,30 l’inaugurazione della panchina rosa al quartiere Soave con pizzata benefica in Galleria della Rocca.