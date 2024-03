Arriva l’ufficialità: anche Sampirisi sarà out

Dopo alcuni giorni di grande difficoltà e disguidi sono iniziate ieri le prevendite dei biglietti per la trasferta che domani vedrà la Reggiana protagonista al ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro (fischio d’inizio alle 16,15). I tagliandi possono essere acquistati fino alle 19 di questa sera attraverso il sito ‘Ticketone’ e in tutti i punti vendita autorizzati. Il costo di ogni singolo biglietto per la ‘Curva Est’, settore riservato ai supporters granata, è di 15 euro più eventuali commissioni di servizio.

Nel frattempo non arrivano grandi novità dall’infermeria visto che Nesta ha confermato che né Bardi né Sampirisi (foto) saranno a disposizione per domani. L’impressione è che difficilmente potranno essere recuperati anche per l’importantissimo derby con lo Spezia in scaletta sabato 16 marzo. Per entrambi è probabile si vada a dopo la sosta, con la ripresa prevista per lunedì primo aprile a Venezia. Sulla via della guarigione invece Domen Crnigoj che non è ancora al 100%, ma spera di poter strappare almeno una convocazione. Torna invece a disposizione Elvis Kabashi anche se il suo impiego dal primo minuto è tutto da verificare. Il centrocampista albanese è infatti alle prese con una fastidiosa fascite plantare (piede destro) che lo sta limitando moltissimo e il suo impiego andrà moderato. Ancora lontano invece il rientro di Romagna che spera di tornare in gruppo durante la prossima pausa, ma al momento non ci sono certezze o date ipotizzabili.

f.p.