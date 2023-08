Arriva l’ufficialità: l’Arag di Rubiera diventa americana per Nordson Corporation

Ora è ufficiale: Arag di Rubiera, come annunciato in giugno dal nostro giornale, è stata venduta alla multinazionale americana Nordson. La storica azienda produce componenti per macchine da irrorazione e diserbo e per l’agricoltura di precisione. "A conclusione del processo di acquisizione, il gruppo Arag è lieto di annunciare – si legge in una nota – l’ingresso in Nordson Corporation, azienda globale con diversificate attività nel settore delle tecnologie di precisione. L’operazione permette ad Arag di assumere il ruolo di divisione del segmento industrial precision solutions di Nordson". Victor Gottardi, vice president and division leader di Arag Group, ha dichiarato: "Per Arag questo accordo è una conferma dello straordinario lavoro dei nostri fondatori e dei propri dipendenti. Sin dalla fondazione nel 1976 abbiamo soddisfatto le esigenze dei clienti del settore agricolo con un’ampia offerta di soluzioni per l’irrorazione. Ora, come nuova divisione di Nordson, saremo in grado di implementare la nostra capacità di innovazione e offrire soluzioni per l’irrorazione di precisione a un maggior numero di clienti in tutto il mondo". Jeff Pembroke, vicepresidente esecutivo del segmento industrial precision solutions di Nordson, ha sottolineato che Arag "si integra perfettamente con la filosofia Nordson".

m. b.