Arriva Minerva, è allerta rossa Osservato speciale il Secchia ma anche in montagna c’è pericolo

Allerta rossa oggi nella nostra provincia per l’arrivo della tempesta Minerva.

Sono attese precipitazioni piovose di forte intensità che potrebbero causare allagamenti, movimenti franosi e il rischio ovviamente di piene dei fiumi e dei torrenti. Ieri pomeriggio si è tenuta online una riunione provinciale in Prefettura con la Protezione civile alla presenza dei sindaci, del prefetto, Aipo, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Nel comprensorio ceramico reggiano sarà costantemente monitorata la situazione del Secchia e del Tresinaro.

"C’è preoccupazione per l’allerta rossa di oggi per l’arrivo della tempesta Minerva – ha detto ieri pomeriggio Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera –. Abbiamo predisposto l’attivazione del centro operativo comunale di Protezione civile. I modelli prevedono che il Secchia e il Tresinaro cominceranno a toccare livelli notevoli oggi pomeriggio con un colmo tra soglia due e soglia tre del Tresinaro e soglia tre, la più alta, per il Secchia. Potrebbe essere quindi qualcosa di sopportabile per il nostro territorio che tuttavia sconta anche le piogge dei giorni scorsi".

Fondamentale nelle prossime ore circolare con attenzione lungo le strade e prestare la massima prudenza anche ai fossi, ai sottopassi, agli alberi.

"Molto dipenderà – ha sottolineato il primo cittadino Cavallaro – dall’intensità delle precipitazioni e dal luogo. In montagna potrebbero formarsi delle frane. Invito tutti a seguire gli avvisi meteo delle prossime ore. Le scuole oggi saranno comunque regolarmente aperte a Reggio e provincia. Probabilmente Modena da oggi potrebbe provvedere a chiudere i ponti secondari provocando dei disagi alla viabilità anche a Rubiera com’è successo nel precedente episodio. Attenzione pure alla circolazione ferroviaria che potrebbe avere problemi".

Anche i sindaci dell’Appennino sono molto preoccupati per la nuova ondata di maltempo di oggi. Non sono esclusi disagi alla viabilità sulle strade montane. "Si prevedono piene – ha detto ieri il sindaco di Carpineti Tiziano Borghi – con tracimazioni in alcuni punti di torrenti e fiumi, condizioni di frane per scivolamento, colate di materiale sulla carreggiata e dissesti stradali. Si invitano i conducenti e i cittadini in genere a prestare attenzione e segnalare in municipio situazioni di pericolo".

Matteo Barca