Valerio Baroncini
Identità a tavola
ReggioEmilia
CronacaArriva nelle scuole lo striscione che aprirà il corteo ’Passi di Pace’
12 ott 2025
MATTEO BARCA
Cronaca
Arriva nelle scuole lo striscione che aprirà il corteo ’Passi di Pace’

Sabato 18 ottobre al via la marcia intercomunale. All’iniziativa hanno partecipato diversi istituti e studenti di ogni età.

Lo striscione che aprirà il corteo della terza marcia intercomunale della pace, che si svolgerà sabato 18 ottobre, in questi giorni ha fatto tappa nelle scuole di Albinea.

Questa iniziativa fa parte delle azioni di sensibilizzazione a cui il nido d’infanzia ‘L’Aquilone’ e la scuola d’infanzia ‘Il Frassino’, la scuola Fism San Giovanni Bosco e il polo scolastico albinetano (scuole primarie di Albinea e Borzano e scuola secondaria di Albinea) hanno deciso di aderire su proposta dell’amministrazione.

I bambini e ragazzi che hanno posato con lo striscione saranno gli stessi che parteciperanno alla marcia del 18 ottobre e che, dopo essere partita da Quattro Castella, arriverà in piazza Cavicchioni ad Albinea alle 11.50. Intanto oggi due pullman con 108 persone, organizzati dai quattro Comuni che hanno promosso anche la camminata intercomunale (Albinea, Scandiano, Quattro Castella e Casalgrande), partiranno per raggiungere la marcia Perugia-Assisi.

A bordo ci saranno i rappresentanti delle istituzioni tra cui amministratori di Rubiera e Correggio, ma anche cittadini e appartenenti alle associazioni del territorio.

Grande attesa dunque pure per la camminata Passi di Pace del 18 ottobre che attraverserà i territori di Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

m. b.

