Arriva ‘Puliamo Salvaterra!’

Domenica è in programma la quinta edizione di ‘Puliamo Salvaterra!’. I partecipanti divisi in gruppi puliranno le vie e i parchi del paese dai rifiuti abbandonati. Il ritrovo sarà dalle 9.30 al parco del Liofante. Un evento promosso dal consiglio di frazione con la collaborazione di Virtus Casalgrande e molti altri soggetti e patrocinata dall’amministrazione comunale di Casalgrande. Pranzo organizzato dai volontari della coop sportivo-ricreativa di Salvaterra. Per prenotazioni: 3478155595. "Un’iniziativa utile ed educativa, soprattutto per i bambini – dicono dal Comune di Casalgrande –. Si tratta di uno degli eventi che vanta il maggior afflusso di persone in tutta la provincia".