Arriva Reggionarra, ’Tutto è possibile’

È dedicata a Carla Rinaldi l’edizione 2025 di Reggionarra, che quest’anno ha il titolo ’Tutto è possibile’. Il festival – con la direzione artistica di Monica Morini – animerà l’intera città dal 23 al 25 maggio, ma in programma ci saranno già da domenica 18 maggio appuntamenti di avvicinamento, in città e in provincia.

Eventi e spettacoli, compagnie e artisti riempiranno – come sempre, da diciannove anni – di storie fantastiche piazze e strade, non soltanto cittadine. E ancora una volta, da lontano lontano, si conferma anche ’Africanarra’, nelle stesse date, con lo stesso entusiasmo. Tra il 18 e il 22 maggio poi, ad Albinea, Cavriago, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Rubiera, San Polo – e anche a Reggio – si potranno incontrare storie nelle biblioteche, nei parchi e nei cortili, fino ad arrivare all’acquedotto Iren di Reggio Est (giovedì 22 maggio, dalle 17.30) che si illumina di musiche e suoni tra orme nei boschi e nidi d’acqua.

Saranno 121 gli eventi dal 23 al 25 maggio. Tanti gli scenari della grande festa, rivolta non soltanto ai più piccoli ma a tutti: tra cui Piazza Fontanesi, i Chiostri di San Pietro, piazza della Vittoria, piazza San Prospero e piazza Prampolini. E ancora il Parco del Popolo, la Fonderia Aterballetto, la Sala Verdi. Il via vai di libri che interessa da un mese scuole e case di Reggio Emilia atterra in piazza Prampolini, con la Giostra Colibrì in collaborazione con il Carnevale del Castlein di Castelnovo di Sotto. Il colibrì, vera star della passata edizione, torna portando sulle sue ali i consigli dei bambini e delle bambine sui libri più belli da condividere. Imperdibile la "Buonanotte al Museo".

A Palazzo dei Musei ragazze e ragazzi possono pernottare accanto alle sale incantate, dopo averne indagato la magia e i misteri tra animali notturni, ospiti magici, reperti di antiche civiltà e opere d’arte. Racconti indimenticabili accompagnano verso la buonanotte, mentre il buongiorno è dato da una speciale colazione.

La novità di quest’anno sarà la ’Festa dei nuovi nati’, a cui sono invitati i bimbi nati nei primi mesi del 2025, sabato 24 maggio.

Hanno presentato Reggionarra 2025 : il sindaco Marco Massari, l’assessora all’educazione Marwa e Monica Morini. Insieme a loro Arturo Bertoldi (di Iren), Davide Zanichelli (direttore della Fondazione Palazzo Magnani) e Nando Rinaldi (direttore dei servizi culturali, dirigente istituzione scuole e nidi d’infanzia). Informazioni e programma completo su www.reggionarra.it Alcuni eventi sono su prenotazione e a pagamento (i biglietti su vivaticket e eventbrite), tutti gli altri sono ad accesso libero e gratuito.

s. bon.