Arriva ‘Sconfinamenti’, l’arte nelle dimore storiche

Venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025 si terrà l’inaugurazione di ‘Nuêter - Costellazioni nelle Terre Matildiche’, progetto artistico realizzato da Ilaria Turba al termine di un lungo percorso partecipato sul territorio delle colline reggiane nell’ambito della seconda edizione di ‘Sconfinamenti’. Arte e natura nelle terre matildiche. Le tre opere d’arte pubblica saranno installate in modo permanente in tre luoghi dei comuni di Albinea, Canossa e Quattro Castella. ‘Sconfinamenti’ è il progetto promosso dai tre comuni della provincia di Reggio, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Per questa seconda edizione del progetto, a cura di Daniele De Luigi, Ilaria Turba ha soggiornato in residenza a più riprese sul territorio per conoscere i luoghi e le comunità, chiedendo ai cittadini e alle associazioni di raccontare la propria storia e di selezionare e donare fotografie del proprio archivio sul tema ‘dello stare e del fare insieme’.

L’artista ha scelto di concentrarsi nello specifico su luoghi dell’aggregazione sociale del passato, del presente e del futuro, individuandone uno per ogni comune e rendendoli i poli catalizzatori di questa edizione di ‘Sconfinamenti’: la prestigiosa Villa Tarabini ad Albinea, risalente al XVII secolo, acquisita dal Comune e attualmente interessata da un progetto di riqualificazione a polo culturale, oltre che depositaria, nel sottotetto, dell’Acetaia Comunale (opening: 24 ottobre, ore 17.30); la Casa del Mezzadro accanto alla Chiesa Santa Maria della Mucciatella nella frazione di Puianello a Quattro Castella, edificio colonico attualmente oggetto di un ambizioso progetto restauro, rigenerazione e miglioramento sismico (opening: 25 ottobre, ore 10.30); il Centro Sociale Autogestito in località Borzano di Canossa, luogo di ritrovo, confronto e aggregazione costituitosi nel 1989 negli spazi di uno stabile di inizio Novecento che prima ospitava le Scuole Elementari (opening: 25 ottobre, ore 14.30).