Arriva un altro ’mercoledì da leoni’. Musica, sport, mercatini e giochi

Domani, secondo appuntamento con i ’Mercoledì da Leoni’, in centro storico.

· Si parte in piazza San Prospero alle 18, con ’San Prospero Orediciotto’. Protagonista lo scrittore Fabio Genovesi che presenta ’Che fegato quelle mamme nonne zie’, in dialogo con Piergiorgio Paterlini. Genovesi, di Forte dei Marmi, è autore di romanzi come ’Esche vive’,’Chi manda le onde’ (Premio Strega Giovani nel 2015), ’Il mare dove non si tocca’ (Premio Viareggio nel 2018), ’Cadrò, sognando di volare’, ’Il calamaro gigante’ e ’Oro puro’.

· In piazza Fontanesi, dalle 18.30, parte il groove con dj Gando: soul e funky per accompagnare l’aperitivo e scivolare verso la notte.

· In via Emilia Santo Stefano, spazio ai balli country con i Crazy Friends, per chi ha voglia di battere i tacchi e sorridere.

· In piazza Prampolini, dalle 21, si ride e si canta con Spingi Gonzales, la tribute band delle cover band. Lo show degli Spingi Gonzales è un concentrato di due ore in cui vengono suonati e cantati circa 160 pezzi racchiusi in una decina di medley monotematici.

· In piazza dal Popol Giost, dalle 20.30 fino a mezzanotte, elettronica raffinata con Trnst by Microclub.

· In piazza della Vittoria, la Fipav porta la festa del volley con tornei e attività.

· Poco più tardi, davanti ai Musei civici, va in scena Club Scherma Koala.

· In piazza Martiri del 7 Luglio, alle 20 i guantoni si alzano con la Reggiana Boxe, che celebra con il Comune la Giornata mondiale del Rifugiato. E alle 20.30, sempre in piazza Martiri, la danza invade la scena con Corpo Danzante. Accanto, i ragazzi di Eta Move sfidano la gravità con il parkour.

· Ancora a partire dalle 18, via Emilia Santo Stefano si riempie di profumi, suoni e colori con lo street market: food truck, fumetti, vinili e cose belle.

· Alle 20.30, in piazza Gioberti, arriva lo storico Cinebus con la rassegna ’Un mercoledì da leoni: un cinema itinerante, vintage e pop’.

· L’energia dei “Mercoledì da leoni” contagia anche la Biblioteca Panizzi che, in queste serate speciali, sarà aperta eccezionalmente dalle 19 alle 23. Ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni potranno sfidarsi con i giochi da tavolo donati da Asmodee, nell’ambito di In Panizzi si gioca sul serio!’. Alle 21 secondo appuntamento della rassegna ’Il fumetto, dopo cena’, curata dalla Scuola Internazionale di Comics.

Info: ingresso gratuito; www.comune.reggioemilia.it/mercoledidaleoni

s. bon.