Arriva un nuovo medico di base Potrà seguire mille pazienti

Buone notizie per i cittadini di Santa Vittoria di Gualtieri. In un periodo in cui non è affatto scontata la disponibilità di un medico di base fisso, l’Azienda Usl conferma che da lunedì prossimo nella frazione sarà attivo il dottor Hugo Jesus Martinelli (nella foto), con ambulatorio a Santa Vittoria, in via Famiglia Rossi, ricevendo su appuntamento per le visite il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, oltre che martedì e giovedì pomeriggio. Il dottor Martinelli avrà inizialmente la possibilità di assistere fino a mille pazienti. L’Azienda sanitaria locale non può fare assegnazioni di ufficio, pertanto spetta ai cittadini interessati effettuare una scelta attraverso vari sistemi: con Fascicolo sanitario elettronico, il sito internet dell’Azienda sanitaria locale, inviando l’apposito modulo (scaricabile da internet) all’Ufficio Saub di Guastalla, oppure allo sportello Saub di Guastalla o a quello di Novellara. Non tutti i paesi hanno medici di base sufficienti per tutte le famiglie, tanto che in alcune zone sono attivi i Nuclei di assistenza territoriale per gli utenti senza un proprio medico.