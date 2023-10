Arriva un nuovo portale al parco del Crostolo

Sono da poco iniziati, al limite nord del parco del Crostolo in via Monte Cisa, i lavori preparatori all’installazione, in loco, del portale di accesso al percorso naturalistico, culturale e turistico del Ducato Estense di Reggio. La struttura si colloca in una posi zione strategica per intercettare i flussi ciclopedonali, lungo la "passeggiata settecentesca", che dal palazzo ducale di corso Garibaldi e attraverso il recentemente qualificato viale Umberto, si innesta al ponte di San Pellegrino e si articola nel percorso ciclabile e pedonale del parco del Crostolo, fino alla Reggia di Rivalta, e da qui alla zona pedecollinare di Puianello ed alla prima collina di Vezzano sul Crostolo.

Il nascente portale costituirà quindi uno snodo per la mobilità ‘dolce’, in grado di offrire nello stesso tempo servizi di accoglienza, ristoro e di informazione di carattere storico, culturale, paesaggistico e naturalistico.

La struttura del portale, un manufatto prefabbricato di 50 metri quadrati, grazie alla sua ampia vetrata sul parco si configura quale dehor per la bella stagione e piccolo giardino d’inverno fruibile anche nelle stagioni meno clementi. Lo spazio interno sarà dotato di una sala polifunzionale, una caffetteria e vi sarà uno spazio di informazione turistica. Al Portale si potrà accedere con nuovi percorsi e attraverso un’area esterna che sarà risistemata nel corso del cantiere al fine di migliorane la fruizione e l’integrazione con il sistema del parco.

L’intervento è finanziato con 150mila euro dal ministero della Cultura, nell’ambito dei fondi destinati al Progetto Ducato Estense. Sono state poi individuate ulteriori risorse comunali per il completamento dell’opera, in particolare per i lavori di finitura. La gestione sarà affidata a un soggetto privato.

"Questo portale – hanno commentato gli assessori alla Partecipazione, Lanfranco de Franco, e all’ambiente, Carlotta Bonvicini – diviene sintesi e valorizzazione di relazioni sociali, buone prassi di attività motoria, scoperta e rispetto dell’ambiente, del paesaggio e della storia del luogo. Esso offre attività che già si svolgono in questo luogo e le integra, rivolgendosi a cittadini reggiani e visitatori della città, Si arricchisce perciò il percorso del Crostolo, che da decenni richiama ciclisti, podisti, escursionisti, famiglie e bambini attratti anche dall’installazione della cosiddetta Casa delle caprette che riprenderà prossimamente la propria attività con l’Asineria-Asini di Reggio Emilia e da iniziative apprezzate come il Picnic Festival".