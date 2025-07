Arriva Unknwn Festival. Tre giorni di emozioni

La musica e le emozioni dell’Unknwn Festival tornano a Scandiano, da domani a domenica, al parco della Resistenza. Dopo il successo della prima edizione, con oltre ventimila partecipanti, il festival rilancia con un programma ancora più ricco e spazi rinnovati. Tanti gli artisti che si alterneranno in console: dai Gemelli Diversi a Klingande, oltre venti dj e producer della scena italiana e internazionale per un appuntamento dedicato agli appassionati di elettronica. Ma anche attività per famiglie, spazi per i bambini e pure una battaglia nel parco a colpi di... paintball.

Unkwnwn è un progetto sostenuto da una rete di giovani organizzatori, proposto in collaborazione con il Comune. La line-up punta su artisti di caratura nazionale e internazionale, con un sound capace di coinvolgere pubblici trasversali.

Si comincia domani con Gemelli Diversi, storica band del panorama hip hop italiano, che ha segnato gli anni Duemila con hit come ’Mary, Fotoricordo’ e ’Un attimo ancora’. Il loro stile fonde rap, pop e melodia, capace di far cantare intere generazioni.

Sabato spazio a Klingande, nome di punta della scena internazionale melodic house: è un producer francese da oltre quattro milioni di ascoltatori mensili su Spotify, celebre per l’uso del sax dal vivo e un sound che unisce eleganza e vibrazioni estive. Ha conquistato il pubblico con hit come Jubel (oltre 250 milioni di stream) e Pumped Up (quasi 200 milioni di stream). I suoi set sono viaggi musicali, tra groove avvolgenti e atmosfere solari.

E arriviamo a domenica, quando al festival sono attesi Rudeejay e Nicola Zucchi, tra i dj più apprezzati della scena italiana. Rudeejay è noto per i suoi remix ufficiali per artisti come Martin Solveig e Bob Sinclar, e per un sound energico che spazia tra Edm e pop-dance. Nicola Zucchi, resident dj nei top club italiani e internazionali, propone un set house e tech-house raffinato e potente, capace di far ballare ogni dancefloor.

Unknwn è pensato come un’esperienza a 360 gradi. Il Parco della Resistenza ospiterà dodici food truck selezionati, una nuova area chill con installazioni e panchine scenografiche, una zona vip con vista su Main Stage, il mercatino di artigianato, oltre a spazi per bimbi e famiglie.