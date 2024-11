Arriva Vanni, la voce dei cartoni

Un evento imperdibile per gli appassionati: questa sera, alle ore 20.30, il centro commerciale ’I Petali’ accoglierà Giorgio Vanni, cantante di tante sigle di storici cartoni animati. Iconica quella di ‘Dragon Ball’, ma anche quelle di ’Pokemon’, "Detective Conan" e "One Piece", giusto per citarne alcuni. Insomma: con Cristina D’Avena ha segnato un’epoca per i più piccoli, che poi hanno conservato i ricordi da grandi. Giorgio Vanni (insieme al produttore musicale Max Longhi) sarà ai Petali per uno spettacolo dal vivo, e poi per un firmacopie del suo nuovo album "Uno di noi!". Attenzione: per partecipare è necessario possedere l’album ed essere iscritti a "I Petali Web Club" (lo si può fare tramite il sito del centro commerciale).

