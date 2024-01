Arrivano 21mila euro per minori e disabili

Sulle politiche giovanili il Comune di Ventasso, che ha partecipato al progetto ‘BenessereInComune’, riceve finanziamenti per 14 mila euro, lo annuncia con soddisfazione il sindaco Enrico Ferretti. I soldi arrivano dal Ministero per le Politiche giovanili e per la famiglia e il progetto è rivolto a tutti quei comuni che non superano i 5000 abitanti, con almeno 100 minorenni residenti in loco di età compresa tra i 7 e i 14 anni, alla data del 1 gennaio del 2023. Ci sono poi altri 7 mila euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per un totale di 21 mila euro. Soldi che andranno a finanziare varie progetti tra cui la gestione della ‘Banca del Tempo’, quale strumento per lo scambio di servizi e di saperi tra le famiglie. "Tra questi, anche l’allestimento, implementazione e gestione di spazi attrezzati dotati di una connessione internet - afferma il sindaco Enrico Ferretti (foto) - per lo studio in autonomia e per attività laboratoriali artistiche e culturali, ivi comprese le attività extrascolastiche. Inoltre l’allestimento e la gestione di spazi sicuri per l’aggregazione sociale di minorenni e famiglie, con particolare attenzione all’inclusione dei minori con disabilità. L’organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico".

s.b.