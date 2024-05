Arrivano Civati e Vendola. Ecco gli incontri di questi giorni

Oggi arriva Giuseppe Civati dalle 11 alle 18 al Chiostro della Ghiara di via Guasco con “Senza confini”, manifestazione organizzata da Possibile. Alle 15 intervento di Marco Massari, con Carlotta Bonvicini e Alessandro Miglioli, capilista di Verdi e Possibile alle amministrative dell’8-9 giugno. Alle 17.15 gli interventi conclusivi di Beatrice Brignone, Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, e Francesca Druetti. Martedì invece doppio appuntamento con Nichi Vendola: alle 18 al Palazzo dei Principi di Correggio (con Fabiana Bruschi, segretaria del locale Circolo di Sinistra Italiana e il giornalista Stefano Morselli) e alle 21 all’Ostello della Ghiara. Si parlerà di pace, di presente e di futuro, Vendola dialogherà con Cosimo Pederzoli – segretario della Federazione di Sinistra Italiana e capolista di “Sinistra in Comune”. E sempre oggi incontro con Giovanni Tarquini e i candidati della sua civica, sostenuta dal centrodestra, in diversi punti della città: in piazza Lepanto, nei pressi del ponte di San Pellegrino, dalle 9.30 alle 12.30 e contemporaneamente in via Adua, nei pressi del Conad Le Vele, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30 in piazza Fontanesi, angolo con via Campo Marzio. Stamattina altro incontro con ’Pane Pace Lavoro’ al parco delle Caprette (altezza via Fucini) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Domani assemblea di ascolto col candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli, Coalizione civica, per Sabbione e Gavasseto: appuntamento alle 20.30 nella sede dell’azienda agricola Il Tralcio (via Anna Frank 59), parteciperà anche Dario De Lucia.