Arrivano gli accertatori per sanzionare chi abbandona i rifiuti

Al via, nel Comune di San Martino in Rio, servizi sperimentali per contrastare gli abbandoni dei rifiuti e migliorare la pulizia stradale. Gli abitanti del paese, infatti, il prossimo autunno saranno i beneficiari di alcune misure sperimentali in campo ambientale. Il Comune e Iren Ambiente hanno siglato un accordo che attiva a turno degli agenti accertatori in via "sperimentale" (fino al 31 ottobre).

Previsto il passaggio di operatori per il controllo del territorio e la irrogazione delle relative sanzioni in caso di inadempienza alle norme, tra cui casi di abbandono di rifiuti in aree inadatte, fino alla scoperta di eventuali discariche abusive di rifiuti sul territorio. Previsto anche lo sviluppo di nuovi turni di spazzamento stradale in autunno (nel periodo di maggiore caduta delle foglie), per verificare l’efficacia della misura nel rapporto costibenefici.

Purtroppo non sono rari i casi di abbandono di rifiuti, spesso da affrontare con operazioni di pulizia a carico della collettività.