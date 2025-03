Arrivano gli azzurri del calcio sordi. Ed al grattacielo è subito festa

La pioggia non ha frenato l’entusiasmo dei castelnovesi nell’accogliere in paese il raduno della Nazionale di Calcio Sordi. Espletati, per alcuni giocatori, i test e le formalità delle visite audiometriche per l’eleggibilità olimpica all’ospedale S.Anna, la squadra è subito scesa in campo agli ordini dei tecnici Igor Trocchia e Daniele Monzani. Il campo in erba naturale del Centro Coni era impraticabile, per cui l’allenamento degli azzurri è stato dirottato al campo sintetico di via dei Partigiani dove gli allievi dell’Atletic Progetto Montagna hanno diviso il terreno di gioco coi giocatori della Nazionale Sordi. "Per i nostri ragazzi è stato un onore allenarsi con i giocatori della Nazionale Italiana Fssi", ha detto Fabio Rinaldi, dirigente della società sportiva locale.

Terminati gli allenamenti, gli azzurri hanno raggiunto il grattacielo La Maestà dove erano attesi dai condomini. Lla galleria del grattacielo si è trasformata in un piccolo ed accogliente teatrino dove Manuela Corti, a nome del consiglio di condominio, ha dato il benvenuto ai calciatori ed al loro staff. "E’ bellissimo condividere il nostro aperitivo coi campioni sordi che rappresentano l’Italia nel mondo, proprio qui nel nostro grattacielo che ora è diventato il simbolo del paese e del Giro d’Italia". E’ stato un aperitivo trasversale a tutte le generazioni, a tutti i piani del condominio, a cittadini ed amministratori locali che si sono uniti al contesto con le nonne sedute al Bar dei Ritti. Alessandro Bernardini, direttore tecnico del settore calcio Fssi, ha detto: "Castelnovo Monti non finisce mai di stupirci, qui ci sentiamo davvero a casa nostra".

s.b.