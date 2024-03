Arrivano gli azzurri del tennis sordi

Arrivano oggi al Centro Tecnico Federale di Castelnovo Monti le rappresentative azzurre del tennis sordi. Continuano a ritmo incessante i raduni delle squadre nazionali dello sport dei sordi in questo primo trimestre 2024 presso il Centro Tecnico Federale di Castelnovo. Dopo gli stage delle squadre di volley femminile, futsal maschile e femminile, calcio a 11 e basket femminile, arrivano oggi in paese le rappresentative azzurre di Tennis maschile e femminile che si alleneranno sui campi coperti del Circolo Tennis Appennino Reggiano, termineranno nel tardo pomeriggio di domenica. I tennisti dovranno sottoporsi anche a test atletici presso la palestra Bonicelli del Centro Coni. Quindi agli ordini del Commissario Tecnico, Tomaso Carletti, del Preparatore atletico, Daniele Fornaciari e del Direttore Tecnico, Vanessa Ricci Bitti, giocatori e giocatrici della Federazione Sport Sordi Italia saranno fortemente impegnati in questi giorni negli allenamenti per prepararsi al meglio al più importante appuntamento dell’anno, ossia il campionato europeo 2024 di Villach (Austria). Tutte le attività del Centro Tecnico Federale Fssi di Castelnovo Monti si inseriscono nell’ambito del progetto Sport Valley della Regione Emilia-Romagna. Pertanto il raduno del settore Tennis atleti sordi si concluderà nel tardo pomeriggio di domenica dopodomani. Tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte aperte. La Nazionale Sordi soggiornerà presso l’Agriturismo il Ginepro di Castelnovo Monti.

s. b.